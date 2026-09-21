Red Sea Film Festival in Saudi-Arabië geannuleerd

Het Red Sea Film Festival in de Saudische havenstad Jeddah gaat dit jaar niet door. De zesde editie van het evenement zou in december plaatsvinden, maar is inmiddels verplaatst naar volgend jaar.

Volgens de aankondiging volgt het besluit op een "grondige evaluatie van diverse factoren die verband houden met de timing van de volgende editie, waaronder de logistieke vereisten voor het organiseren van een internationaal evenement van deze omvang".

Eerder dit jaar ging ook de GP van Saudi-Arabië in Jeddah niet door. Het is al langere tijd onrustig in de regio door de oorlog van de VS met Iran. De afgelopen periode werden ook meerdere keren aanvallen gemeld van de Houthi's op Saudi-Arabië.