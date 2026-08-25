Mediawaakhond noemt 'promotie gedachtengoed Hitler ongepast'

Het Commissariaat voor de Media vindt "elke vorm van promotie van het gedachtengoed van Hitler ongepast". Dat meldt een woordvoerder van de mediawaakhond dinsdag in reactie op de commotie over een onlineprogramma van omroep Ongehoord Nederland! waarin werd gezegd dat Adolf Hitler ook weleens gelijk had. De uitspraak werd gedaan in een gesprek over zijn strijd tegen het globalisme.

De aspirant-omroep staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat. "Wij hebben op verschillende terreinen al langere tijd zorgen over de naleving van de regels door ON!", aldus de woordvoerder. "Daarbij gaat het om de governance van de organisatie, het financieel beheer én ook het waarborgen van de journalistieke kwaliteit."

In mei dit jaar publiceerde de Evaluatiecommissie NPO 2025 haar eindrapport, met daarin een evaluatie van het Nederlandse publieke omroepbestel en de prestaties van de twee aspirant-omroepen Omroep ZWART en ON!. "Sinds het opstellen van dit verslag zijn de onderzoeken van het Commissariaat naar ON verder gevorderd", stelt de woordvoerder. "Dit heeft onder meer geleid tot een informele maatregel in de vorm van een waarschuwing, omdat ON! onvoldoende waarborgt dat journalistieke kwaliteitseisen worden nageleefd. Het Commissariaat heeft ON in vervolg hierop gevraagd om een plan van aanpak met verbetermaatregelen. Dat traject loopt nu."

Het omstreden Hitler-item uit de uitzending van eind juli "nemen wij zeker mee bij de verdere bespreking van dat plan van aanpak, met name hoe dit item zich verhoudt tot de door ON! zelf ingestelde waarborgen voor journalistieke kwaliteit."