College van Omroepen herhaalt zorgen over samenwerking met ON!

Het College van Omroepen herhaalt dinsdag zijn zorgen over de samenwerking met Ongehoord Nederland. Dat doet het orgaan van de publieke omroepen nadat er commotie ontstond over een fragment van ON! waarin wordt gezegd dat Adolf Hitler soms wel eens gelijk had. Dit gebeurde in een discussieprogramma in een gesprek over zijn strijd tegen het globalisme.

"De ledenomroepen herkennen de zorgen van de NPO over de samenwerking met Ongehoord Nederland", meldt een woordvoerder. "De fundamentele verschillen van inzicht over journalistieke normen en de wijze waarop ON! daar in de praktijk invulling aan geeft, belemmeren de samenwerking op bestuurlijk niveau. Dat wordt in het bijzonder een probleem met het oog op het toekomstige bestel, waarin omroepen binnen de nieuwe omroephuizen veel intensiever moeten samenwerken en gezamenlijk bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen."

Het College herhaalt ook de oproep aan cultuurminister Rianne Letschert om "te bezien welke passende maatregelen nodig zijn." De NPO constateerde onlangs dat zij binnen het huidige wettelijke kader onvoldoende mogelijkheden ziet om in te grijpen. ON! liet dinsdag in een reactie weten dat er "te weinig rekening gehouden is met de gevoeligheden rondom dit onderwerp. Daar had in deze video zorgvuldiger mee omgesprongen moeten worden."