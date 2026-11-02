Er zijn inmiddels al meer dan 100.000 stemmen uitgebracht op de NS Publieksprijs. Dat heeft organisator van de prijs, boekenkoepel CPNB, maandag bekendgemaakt.

CPNB noemt het aantal stemmen "nu al een fantastisch resultaat". Ook ziet de organisatie dat de "fanatieke manier" van auteurs om hun boek te promoten bijdraagt aan de hoeveelheid uitgebrachte stemmen. Mensen kunnen nog tien dagen hun stem uitbrengen. Stemmers maken onder meer kans op een jaar gratis reizen met de trein.

De genomineerden voor de literatuurprijs zijn dit jaar Saskia Noort, Adriaan van Dis, Herman Koch, Simone van der Vlugt, Francine Oomen en Judith Fanto. De prijs wordt tijdens een live-uitzending van EenVandaag uitgereikt op 12 november.