DUBLIN (ANP) - Ook supermarkten in Ierland en Estland hebben last van een cyberaanval op koelingssystemen. Dat melden Ierse en Estse media. Supermarkten moeten vanwege de gehackte vriezers en koelkasten eten weggooien. In België en Zweden blijken meer supermarktketens getroffen.

Volgens de Ierse omroep RTE zijn dertien supermarkten van SuperValu getroffen door een aanval. Vriezers van een Estse supermarktketen zijn op 50 graden gezet, vertelde topman Jann Mutso van koelbedrijf Kitman Coldtech tegen de Estse nieuwssite ERR. Mutso wil niet zeggen om welke supermarktketen het gaat.

In België is, naast Delhaize, Carrefour en Spar, ook Intermarché getroffen. Het gaat om vijftien winkels van de supermarktketen. Het Centrum voor Cybersecurity België bevestigt tegenover persbureau Belga de aanval en stelt dat het misschien wel nooit duidelijk wordt wie er achter de aanval zit.

Nederlandse supermarkten hebben vooralsnog geen last van gehackte vriezers.