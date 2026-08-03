De Amerikaanse thrashmetalband Megadeth komt met zijn afscheidstournee naar Amsterdam. De band speelt op 24 maart in AFAS Live, maakte MOJO maandag bekend.

De band van frontman Dave Mustaine is al ruim veertig jaar actief. Vorig jaar werden het laatste album en de afscheidstournee al aangekondigd. Het laatste studioalbum, getiteld Megadeth, stond in meerdere landen bovenaan de hitlijsten.

De Europese afscheidstournee begint op 9 maart in Belfast en wordt op 13 april afgesloten in Lissabon. Tijdens de tour wordt Megadeth vergezeld door metalbands Black Label Society en Testament. De kaartverkoop begint op vrijdag.

"Het gaat niet om afscheid nemen", zegt Mustaine in een verklaring op de website van de band. "Het gaat om het vieren van alles wat we de afgelopen vier decennia samen hebben opgebouwd. Elke stad heeft zijn eigen verhaal, elk publiek heeft ons onvergetelijke herinneringen bezorgd en we willen terugkeren om dat te vieren met de fans die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt."