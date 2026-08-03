De Deense prinses Isabella is maandag aangekomen bij de Antvorskov Kaserne in Slagelse, waar ze begint aan haar elf maanden durende militaire dienstplicht bij het Gardehusarregiment. Op beelden gedeeld door de Deense krant Billed-Bladet is te zien hoe Isabella aankomt lopen met een rugzak om en papieren in haar hand.

Eerder werd al bekend dat de oudste dochter van koning Frederik en koningin Mary afziet van het salaris en de toelage die militairen in dienstplicht krijgen. In Denemarken geldt over het algemeen een maandsalaris van zo'n 9034 kronen (ruim 1200 euro), plus 277 kronen (bijna 40 euro) per dag aan maaltijdvergoedingen.

Isabella haalde in juni haar diploma aan het Øregård Gymnasium in Hellerup. Met de militaire dienstplicht treedt ze in de voetsporen van haar oudere broer, kroonprins Christian. Hij vervulde zijn dienstplicht eveneens bij het Gardehusarregiment in Slagelse.