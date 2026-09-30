Megan Thee Stallion dacht op Broadway dat ze beroerte had

Megan Thee Stallion dacht dat ze een beroerte had, toen ze uitviel tijdens een optreden op Broadway. De rapper maakte eerder dit jaar haar debuut in de musical Moulin Rouge! en werd in haar eerste week met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

"Er kwam geen zuurstof meer bij mijn hersenen, dus mijn handen verstijfden. Mijn gezicht ook. Ik probeerde iedereen duidelijk te maken dat het niet goed met me ging. Zij dachten alleen dat ik uitgedroogd was", laat de 31-jarige artiest weten in een interview met Marie Claire. In het ziekenhuis hoorde Megan dat ze geen beroerte had, maar oververmoeid was en een paniekaanval had gehad.

Na twee dagen stond ze weer op de planken. De zangeres benadrukt dat ze "niemand teleur wilde stellen", ook al was ze "mentaal niet helemaal in orde" tijdens haar optredens. Na deze ervaring besefte Megan Jovon Ruth Pete, zoals de artiest voluit heet, dat ze te veel hooi op haar vork nam. Ze schrapte al haar extra activiteiten, ging van acht voorstellingen per week naar zeven en beëindigde haar tijd bij de musical twee weken eerder.