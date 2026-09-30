Spaans koningspaar ontvangt Macron voor staatsbanket

De Spaanse koning Felipe en de Franse president Emmanuel Macron hebben dinsdagavond het belang van de gedeelde geschiedenis van de twee landen benadrukt. Tijdens het staatsbanket in het koninklijk paleis in Madrid hielden de koning en de president ieder een toespraak. Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte arriveerden eerder op dinsdag voor het staatsbezoek in de hoofdstad van hun zuiderburen.

"Spanje en Frankrijk hebben samen een lange weg afgelegd en al die gedeelde geschiedenis geeft ons de mogelijkheid, zelfs de plicht, om ons te blijven inzetten voor vrede, recht, samenwerking en hoop", zei de koning tegen de president. "Meneer de president, mevrouw Macron, ter ere van uw bezoek en met onze beste wensen voor de voltooiing van uw ambtstermijn hef ik het glas op wat ons zo sterk verbindt: op Frankrijk, op Spanje, op Europa, op de toekomst", sloot Felipe de toespraak af, waarna hij zijn glas hief. Ook Macron sprak voor het eten geserveerd werd en benadrukte tevens de historische band tussen de twee landen.

Volgens het Spaanse blad HOLA! begon vervolgens het diner, geserveerd door chef-kok Joan Roca, die een restaurant met drie michelinsterren runt in het Spaanse Gerona.

De Spaanse koningin Letizia, die tijdens het diner plaatsnam naast de Franse president, droeg voor de gelegenheid de iconische bloementiara. Dit juweel kreeg koningin Sofía in 1962 van de Spaanse regering cadeau ter gelegenheid van haar huwelijk. Het dragen van dit kostbare juweel onderschrijft het belang van het diner. Het is het eerste staatsbezoek van een Franse president aan Spanje sinds 2009.