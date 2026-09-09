Megan Thee Stallion had het moeilijk nadat ze haar relatie met NBA-basketballer Klay Thompson had beëindigd. "Het voelt alsof ik door een wasmachine en een droger ben gehaald met blikjes, scheppen en een cactus. Het was echt zwaar", zei de Amerikaanse rapper en actrice in een interview met het tijdschrift InStyle.

Stallion nam in april na een relatie van een jaar afscheid van Thompson en beschuldigde hem van vreemdgaan. "Ik denk dat ik gewoon probeerde om iets te laten werken wat eigenlijk niet hoorde te werken, dat ik mezelf in iemands leven probeerde te laten passen", blikte ze terug. "Ik was mezelf een beetje aan het kwijtraken, ik vind mezelf nu weer terug."

In haar volgende relatie wil ze op gelijke hoogte staan met haar partner. "Ik ga nooit op de achterbank zitten. Ik kan niet geminimaliseerd worden." Voor nu geniet de actrice, die onder andere speelde in Moulin Rouge! op Broadway, van het vrijgezelle leven. "Ik doe mijn best", aldus Stallion. "Ik heb in tijden niet zoveel gelachen."