GRONINGEN (ANP) - De kandidaat om het WK wielrennen in 2032 in Noord-Nederland te organiseren, kan 20 miljoen euro tegemoetzien vanuit het herstelprogramma Nij Begun. Daarmee komt het evenement in deze regio een grote stap dichterbij, meldt het fonds dat is ingesteld vanwege de schade door de aardbevingen in Groningen. De internationale wielerbond UCI moet nog wel een besluit nemen over de locatie. Dat gebeurt op 23 september.

Het is de bedoeling dat het parcours loopt door alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe. Het evenement trekt altijd veel bezoekers en wordt door miljoenen televisiekijkers gevolgd.

"Het evenement biedt niet alleen economische kansen, maar brengt ook mensen samen, stimuleert sport en beweging en versterkt het zelfbewustzijn van onze regio. Daarnaast is het een unieke kans om Noord-Nederland internationaal op de kaart te zetten", meldt Jakob Klompien van Nij Begun. Binnenlandminister Pieter Heerma is ook positief. "Het is een prachtige kans voor lokaal ondernemerschap en kan aan een groot publiek laten zien wat de regio voor moois te bieden heeft."