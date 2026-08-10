Megan Thee Stallion heeft maandag op Instagram een duidelijke hint gegeven naar een nieuw album. De 31-jarige artieste plaatste op Instagram een reeks foto's, waaronder een plaatje met de tekst Act III op haar rug. Fans reageren enthousiast in de reacties.

Verder plaatste Stallion een foto met de tekst I'm back op haar rug. De laatste albums van de Amerikaanse rapper heetten Megan en Megan: Act II. Ze vertelde het Amerikaanse tijdschrift People in januari al dat ze bezig was met nieuwe muziek.

Megan Thee Stallion kende in 2019 haar doorbraak met de nummers Hot Girl Summer en Cash Shit. Daarna volgde de hit Savage met Beyoncé. Nadat de artieste in 2022 brak met haar toenmalige label, richtte ze haar eigen maatschappij Hot Girl Productions op. Het eerste album dat ze onder haar eigen label maakte was Megan.