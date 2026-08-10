BIRMINGHAM (ANP) - Jessica Schilder beheerst momenteel het kogelstoten. Ze is wereldkampioene, stootte als eerste atlete in veertien jaar over de 21 meter en kroonde zich in Birmingham voor de derde keer op rij tot Europees kampioene, maar zelf denkt ze dat ze nog steeds de slechtste is. "Ik kan daar niets aan doen, het hoort een beetje bij mijn voorbereiding. Ik maak mezelf klein om mezelf te beschermen tegen de druk", vertelde ze na afloop van de finale, waarin ze verreweg de beste was.

Al haar geldige stoten waren goed voor goud en in haar zesde en laatste poging stootte ze er nog 20,73 meter uit, haar derde afstand ooit. "Ik moet dat idee dat ik de slechtste ben maar niet loslaten, want het heeft me al veel medailles gebracht. Het stuwt me naar een hoger plan."

Schilder kwam met nog een opvallende bekentenis. "Ik denk dat dit de eerste wedstrijd was waarbij ik zelfvertrouwen voelde. Het ging naar wens en daar ben ik blij mee. Het was de makkelijkste van mijn drie titels."