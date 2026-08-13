Megan Thee Stallion hoopt haar fans te "shockeren" met haar aankomende album ACT III. Dat vertelde de Amerikaanse rapper woensdag in de podcast IMO van Michelle Obama en Craig Robinson. Volgens Megan staan er op het album samenwerkingen die haar fans, die bekendstaan als de Hotties, al lange tijd hopen te horen.

De 31-jarige rapper liet weten dat ze voor haar vierde album de studio is ingedoken met artiesten die ze zelf als "niche" omschrijft en met artiesten met wie ze om persoonlijke redenen graag muziek wilde maken. Ook vertelt ze in de podcast dat ze zich de afgelopen tijd volledig op het album heeft gericht. "Ik ging naar huis en dacht: niemand mag me storen. Ik moet mijn album afmaken." Ze noemt het de "meest georganiseerde en rustige periode" die ze in een lange tijd heeft gehad.

Megan Thee Stallion is onder andere bekend van grote hits als Savage en WAP. De laatste albums van de Amerikaanse rapper, die beide verschenen in 2024, heetten Megan en Megan: Act II. Wanneer het nieuwe album uitkomt, is nog niet bekend.