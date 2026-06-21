Meghan prijst prins Harry op Vaderdag

Meghan, de hertogin van Sussex, heeft haar man prins Harry op Vaderdag in het zonnetje gezet. De voormalige Amerikaanse actrice deelde op Instagram een foto van de Britse prins met hun kinderen, Archie en Lilibet.

"Ze hebben zoveel geluk dat ze jou hebben. Wij allemaal", schreef Meghan bij de foto. "Fijne Vaderdag voor de enige echte."

Harry en Meghan zijn sinds 2018 getrouwd. Het koppel woont momenteel in de Verenigde Staten, nadat zij een stap terug hadden gedaan binnen het Britse koningshuis. Verschillende media meldden onlangs dat de hertog en hertogin van Sussex in juli weer naar het Verenigd Koninkrijk reizen en dan ook hun kinderen meenemen. Dat zou voor het eerst in vier jaar zijn dat Meghan en haar kinderen het thuisland van Harry bezoeken.