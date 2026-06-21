KANSAS CITY (ANP) - Het Nederlands elftal blijft voorlopig in Kansas City op het WK. Bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers zijn in ieder geval tot de eventuele achtste finale in het huidige basiskamp.

Na de achtste finales is de nationale ploeg van plan om van speelstad naar speelstad te reizen. Oranje sluit in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag de groepsfase af met een wedstrijd tegen Tunesië in Kansas City. Japan speelt tegelijkertijd tegen Zweden.

Oranje is na de zege van zaterdag op Zweden zo goed als zeker van een ticket voor de zestiende finale. Na de wedstrijd tegen Tunesië krijgt de ploeg duidelijkheid over de tegenstander in de volgende ronde.

Opties zestiende finale

Als Nederland als eerste eindigt in de groep, speelt de ploeg dinsdag 30 juni om 03.00 uur Nederlandse tijd in Monterrey tegen Marokko, Brazilië of Schotland. Bij een tweede eindklassering is Marokko, Brazilië of Schotland maandag 29 juni vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd de tegenstander in Houston.

De kans is klein dat Oranje derde wordt in de poule en zich als een van de acht beste nummers 3 voor de zestiende finale plaatst. Maar in dat geval zijn er meerdere opties mogelijk.