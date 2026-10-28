Mel C heeft er vrede mee dat ze voor altijd een Spice Girl is

Mel C heeft "vrede gesloten" met het feit dat ze altijd een Spice Girl zal zijn. "Zelfs als ik als soloartiest op het podium sta, moet ik de Spice Girl in mij omarmen, want ze verdwijnt nooit. Ze is er altijd, en ik voelde me daardoor veel meer op mijn gemak", vertelt de 52-jarige zangeres tegen het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone.

Tijdens de Spice World Tour in 2019 kwam volgens Melanie Chisholm, zoals de zangeres voluit heet, het besef dat Sporty Spice altijd in haar zit. "Ik dacht: 'Oh, mijn god, hoe kan iemand van in de veertig als Sporty Spice rondspringen op Wannabe?' Maar zodra we begonnen te repeteren, was ze er gewoon: Sporty Spice is niet iemand die ik word. Ze zit in mij." De zangeres denkt dat veel jonge mensen de fout maken "om buiten onszelf te zoeken naar wie we zijn, terwijl dat altijd al in ons zit".

Hoewel Mel C eerder zinspeelde op een mogelijke reünie in de toekomst, liet ze daar niets over los tegen Rolling Stone. Momenteel is de zangeres bezig met haar Sweat World Tour ter promotie van haar negende studioalbum dat ze in mei heeft uitgebracht. De reacties op haar optreden als soloartiest zijn "overweldigend". "Ik was compleet overdonderd. Het publiek zong al het nieuwe werk mee, wat voor iedere artiest natuurlijk precies is wat je hoopt."

Donderdag treedt Mel C op in de Melkweg in Amsterdam.