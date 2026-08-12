Mel Gibson maakt zich zorgen dat het langverwachte vijfde deel in de Lethal Weapon-serie niet gemaakt gaat worden. De 70-jarige acteur sprak volgens Variety over de film op een Fan Expo in Boston: "Het project zit vast in een soort zakelijke hel waar je hem niet zomaar uit kan trekken." Gibson spreekt van "drijfzand" waar studio Warner zich in bevindt door de beoogde overname van de studio door Paramount Skydance.

Het vijfde deel in de actiereeks is al jaren in voorbereiding. De filmreeks gaat over twee koelbloedige rechercheurs in Los Angeles. Het eerste deel verscheen in 1987, daarna volgden drie sequels. Lethal Weapon geldt als een van de iconische actiefilms van de jaren tachtig. In de films speelden ook Danny Glover en Joe Pesci een hoofdrol. Glover lijdt aan alzheimer. Regisseur Richard Donner, die de eerste vier films maakte, overleed in 2021.

"Ik denk dat het vijfde script beter is dan de vorige vier delen", zei Gibson op de fanbijeenkomst. "Alles stond klaar om de film in productie te nemen. Maar het komt maar niet in beweging." De komende tijd moet duidelijk worden of het project doorgaat.