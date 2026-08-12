Een weekend Parijs plannen? Dit zijn de voordelen van reizen per trein

Zin in een weekendje Parijs? Dat is natuurlijk altijd een goed idee. Maar wat het nog beter maakt? Reizen met de trein in plaats van met de auto of het vliegtuig. Als je met de trein reist, wordt niet alleen de bestemming een feestje, maar de reis zelf ook.

Rechtstreeks naar Parijs, zonder overstapstress vanaf Amsterdam of Rotterdam

Je stapt in Amsterdam of Rotterdam in en stapt drie uur later uit, midden in Parijs. Geen tussenstop, geen wisselende perrons, geen gedoe met aansluitingen die je maar net haalt. De trein naar Parijs boeken is in een paar klikken geregeld en daarna hoef je alleen nog maar in te stappen. Niet drie keer overstappen, maar één keer instappen en uitstappen op de plek van bestemming.

Geen check-in, geen gedoe

Een vlucht nemen betekent uren van tevoren op het vliegveld staan, wachten bij de bagagebalie en na aankomst nog een lange transfer vanaf het vliegveld naar het centrum van Parijs. Bij de trein loop je het station in en binnen tien minuten zit je op je plek. Geen gedoe met inpakken, geen security, geen uren wachten. Het weekend begint eigenlijk al zodra je instapt, niet pas zodra je bent geland. Tijdens de reis kun je genieten van het uitzicht, een filmpje kijken of een boek lezen. En dat met meer dan genoeg beenruimte.

Reistijd is geen verloren tijd

Drie uur onderweg klinkt misschien als verloren tijd, maar dat is het niet. Waar je in het vliegtuig eigenlijk geen comfortabele houding kunt vinden, heb je in de trein alle ruimte. Je hebt een comfortabel plekje om te zitten, wifi en een stopcontact. Tegen de tijd dat je aankomt, ben je uitgerust in plaats van uitgeput. En dat is een enorm voordeel, want in een weekendje Parijs moet heel veel gelopen, gezien en gedaan worden.

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