Melanie Kranenburg (1997) wordt de nieuwe Stripmaker der Nederlanden. Dat meldt de organisatie van de Stripmakersdagen, die zaterdag en zondag in Helmond plaatsvinden. Kranenburg neemt de functie over van Jan Vriends die de functie sinds 2023 bekleedt.

Kranenburg wil zich naar eigen zeggen als Stripmaker der Nederlanden de komende drie jaar "inzetten om jongeren te laten kennismaken met de veelzijdigheid van strips en graphic novels. Er gaat een wereld aan verhalen open zodra je verder kijkt dan wat je al kent." Daarnaast wil ze de makers achter de verhalen het podium geven dat ze verdienen.

De Puttense illustrator werkte mee aan graphic novels Naasten (2019) en Het Onvoorstelbare Verbeeld (2024). Ze werkt momenteel aan een graphic novel over grensoverschrijdend gedrag. Zij is de vierde Stripmaker der Nederlanden. Margreet de Heer was de eerste.