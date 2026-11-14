De Britse komiek en presentator Noel Fielding heeft spijt van de ongepaste grappen die hij vroeger samen met Russell Brand maakte. Fielding zegt tegen The Sun dat hij "geschokt en diep verontrust" is door de misdrijven waarvoor Brand maandag tot ruim tien jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.

"Als ik terugkijk op sommige grappen die ik samen met hem maakte, ben ik ontzet. Ze waren verschrikkelijk en ongepast en ik heb er veel spijt van", aldus Fielding, die tegenwoordig vooral bekend is als presentator van The Great British Bake Off.

Fielding en Brand werkten in de jaren nul regelmatig samen op televisie en radio. Onlangs doken oude fragmenten op waarin de twee onder meer grappen maakten over verkrachting en minderjarigen. Volgens Fielding was hun band vooral professioneel. "Ik heb al jarenlang geen contact meer met hem."

De presentator zegt dat hij niets wist van het seksueel geweld waarvoor Brand is veroordeeld. "Mijn gedachten zijn bij de vrouwen die met hun moed ervoor hebben gezorgd dat hij voor de rechter kwam."

Brand werd maandag veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw en het seksueel misbruiken van drie anderen. Fielding wordt zelf niet beschuldigd van wangedrag.