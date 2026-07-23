Meldpunt ziet geen discriminatie in uitspraak Sophie Straat

Het landelijk meldpunt Discriminatie.nl ziet in de uitspraak van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te denken dat ze discrimineerde op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort krijgen. Of er echt sprake was van discriminatie is aan politie en justitie, verduidelijkt directeur Jerrol Marten donderdag aan het ANP.

Discriminatie.nl wijst in haar uitleg naar de verklaring van Straat zelf waarin ze stelde dat ze met haar uitspraak "alle witte mannen naar achteren" niemand wilde uitsluiten, maar juist ruimte wilde maken voor groepen die zich in een moshpit vaak minder veilig voelen. "Maar wat haar bedoeling hiermee ook is, mensen kunnen zich hierdoor gediscrimineerd voelen. Wij begrijpen dit, maar zien op dit moment niet genoeg reden om te denken dat er discriminatie was op basis van huidskleur of geslacht. Wij hebben hiervoor gekeken naar wat ze precies zei en naar de situatie", staat in de brief.

Het meldpunt verwijst naar uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het College voor de Rechten van de Mens, die vinden dat artiesten meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting dan anderen. "Ook als het provocerend, schokkend of kwetsend is. Maar ze mogen niet alles zeggen. De vrijheid van meningsuiting stopt waar het strafrecht een grens trekt."

Eenmalig

Volgens Discriminatie.nl is op de beelden van het optreden te zien dat Straat "geen beledigende dingen zei over witte mannen". "Iedereen was welkom op haar concert. De oproep ging maar over één korte, eenmalige moshpit voor deze groepen. Bezoekers werden dus niet van het concert geweerd." Omdat er aangifte is gedaan, zal Discriminatie.nl verder geen actie ondernemen.

Marten wil nog toevoegen dat de klagers lang niet allemaal bij het optreden van Straat kunnen zijn geweest. "Als iedereen die zich gemeld heeft daar aanwezig was, was er geen plek genoeg", zegt hij. Marten ziet ook duidelijk dat er sprake is geweest van een groepsactie. "Ik heb ook een oproep op sociale media voorbij zien komen. En veel meldingen hebben dezelfde tekst."

Eerder donderdag concludeerde het Belgische antidiscriminatiebureau Unia ook dat er geen discriminatie in de oproep van Straat zat tijdens haar optreden op de Gentse Feesten, waar ze een soortgelijke uitspraak deed.