Manchester City rondt aangekondigde transfer Anderson af

MANCHESTER (ANP) - Manchester City heeft de komst van Elliot Anderson helemaal afgerond. De 23-jarige middenvelder heeft zich voor vijf jaar verbonden aan zijn nieuwe club.

City en Nottingham Forest bereikten tijdens het WK voetbal al overeenstemming over de transfer, maar gaven toen nog niet alle details vrij. City betaalt 135 miljoen euro voor de international van Engeland. Daarmee is hij niet de duurste Britse speler ooit. Morgan Rogers maakte afgelopen week voor 137 miljoen euro de overstap van Aston Villa naar Chelsea.

"Zodra ik wist dat City me wilde hebben, was ik er volledig op gebrand om deze overstap te laten slagen", vertelt Anderson op de website van City. "Je wilt jezelf op het hoogste niveau meten. Bij City krijg ik die kans."