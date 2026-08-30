Melinda French Gates verdubbelt opbrengst festival Olivia Rodrigo

Melinda French Gates heeft 10 miljoen dollar (ruim 8,5 miljoen euro) toegezegd aan de goede doelen die worden gesteund door het festival van Olivia Rodrigo. Daarmee komt het totale bedrag dat Daisy Chain Fields heeft opgehaald op 20 miljoen dollar, meldt The Hollywood Reporter.

Rodrigo maakte vrijdag bekend dat haar nieuwe festival 10 miljoen dollar had opgehaald voor tien organisaties die zich inzetten voor vrouwen en meisjes. Tijdens het festival, dat zaterdag in Californië plaatsvond, maakte de zangeres bekend dat French Gates het bedrag verdubbelt.

French Gates, de ex-vrouw van Microsoft-oprichter Bill Gates, zet zich al jaren in voor goede doelen. Rodrigo noemde haar tijdens het festival "een van de meest inspirerende vrouwen" die ze ooit heeft ontmoet. "Ik ben totaal overdonderd", zei ze over de extra bijdrage.

Het geld wordt gelijk verdeeld over tien organisaties, waaronder Planned Parenthood en het National Women's Law Center. Ook gaan er bijdragen naar organisaties die zich onder meer inzetten voor slachtoffers van geweld en de gezondheid van vrouwen en kinderen.

Naast Rodrigo traden op Daisy Chain Fields onder anderen Chappell Roan, Doechii, Mitski en Garbage op. Stevie Nicks en Sarah McLachlan waren speciale gasten.