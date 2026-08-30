Koningin Anne-Marie viert 80e verjaardag

Koningin Anne-Marie viert zondag haar 80e verjaardag. De jongere zus van de voormalige Deense koningin Margrethe werd geboren als Deense prinses en werd door haar huwelijk met koning Constantijn II in 1964 koningin van Griekenland. Het Deense koningshuis staat op Instagram stil bij haar verjaardag.

Eerder deze maand bracht Anne-Marie voor het eerst een bezoek aan Groenland. Daarmee ging volgens het Deense hof een grote wens van haar in vervulling. Ze bezocht onder meer Nuuk en Ilulissat en werd tijdens de reis vergezeld door haar jongste dochter Theodora.

Griekenland schafte de monarchie in 1974 af. Anne-Marie bleef daarna de titel koningin voeren. Haar echtgenoot Constantijn overleed in 2023.