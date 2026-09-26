Melissa Barrera wil alleen terugkeren in Scream zonder Spyglass

Melissa Barrera keert niet terug als actrice in de filmreeks Scream zolang de rechten in handen zijn van Spyglass Media Group. De actrice zei in een podcast van het streamingplatform JustWatch dat ze nog steeds houdt van de filmreeks, maar dat ze het eigenaar Spyglass nog steeds kwalijk neemt dat ze weg is gezet als antisemiet. "Zelfs na excuses zou ik niet terugkomen om voor hen te werken", aldus Barrera.

De 36-jarige Mexicaanse actrice speelde Sam Carpenter in de vijfde en zesde Scream-films. Nadat ze zich in 2023 op sociale media meermaals had uitgesproken voor Palestina, en tegen de Israëlische regering, wilde Spyglass niet meer dat Barrera terug zou komen in de zevende Scream-film. Barrera sprak op sociale media van een genocide en etnische zuivering, Spyglass vond dat antisemitisch.

"Ik had een geweldige tijd toen we die films maakten", zei Barrera in de podcast van JustWatch. "Maar een groot deel van de haat en problemen waar ik de afgelopen jaren mee te maken heb gehad, komen doordat de leiding van dat bedrijf mij labelde als iets wat ik niet ben, en ze hebben nooit hun excuses aangeboden, zelfs niet toen bleek dat ik gelijk had."

Toen Barrera in 2023 uitgesloten werd van de Scream-films, stapten ook actrice Jenna Ortega en regisseur Christopher Landon op. Scream 7 kreeg vervolgens veel negatieve recensies, maar behaalde wel de hoogste opbrengst van alle zeven films in de horrorreeks. Spyglass Media Group werkt inmiddels aan Scream 8.