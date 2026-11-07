Melissa Joan Hart heeft warme herinneringen aan haar vriendschap met Britney Spears. De actrice, vooral bekend van de serie Sabrina the Teenage Witch, vertelt in een video van Entertainment Weekly dat zij en de zangeres eind jaren negentig veel met elkaar optrokken.

"We waren maatjes. We trokken veel met elkaar op en hebben zelfs samen TRL voor MTV gepresenteerd", vertelt de 50-jarige Hart. Omdat Spears destijds een overvolle agenda had, zagen de twee elkaar vaak op onverwachte locaties. "Ze had een heel druk schema, dus we ontmoetten elkaar vaak op de gekste plekken."

Spears maakte in 1999 ook een gastoptreden in Sabrina the Teenage Witch. Hart haalt de herinneringen op in het kader van het dertigjarig jubileum van de populaire televisieserie, die van 1996 tot 2003 werd uitgezonden.