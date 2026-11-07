De beheerders van de rechten van Elvis Presley hebben opnieuw een AI-bedrijf aangeklaagd. Dit keer gaat het om muziekbedrijf Suno, dat het volgens de rechthebbenden mogelijk maakt om met kunstmatige intelligentie de stem van de overleden zanger na te bootsen. Dat meldt Billboard zaterdag.

Volgens Elvis Presley Enterprises kunnen gebruikers van Suno liedjes maken die klinken alsof Presley ze zelf heeft ingezongen. "Alles wat de identiteit van Elvis vormt, zijn menselijkheid, geschiedenis, wanhoop en triomfen, is gestolen en opgeslagen op servers", stellen de advocaten. Volgens hen verdient Suno geld aan het ongeoorloofd gebruiken van zijn stem en muziek.

De aanklacht is onder meer gebaseerd op een Amerikaanse wet die artiesten beschermt tegen het zonder toestemming namaken van hun stem met AI. Suno heeft eerder ontkend dat zijn technologie specifieke artiesten kan imiteren.

Eind oktober klaagden de rechthebbenden ook AI-bedrijf Anthropic aan, omdat dat zonder toestemming honderden nummers van Presley zou hebben gebruikt om zijn AI-modellen te trainen. Ook Suno wordt daarvan beschuldigd.