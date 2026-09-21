Melissa McCarthy vond rol in Gilmore Girls heel zwaar

Melissa McCarthy vond haar eerste grote rol in de serie Gilmore Girls niet makkelijk. McCarthy speelde Sookie, de beste vriendin van hoofdpersoon Lorelai Gilmore, in de populaire serie. "Het was zwaar! Echt heel zwaar", zei de actrice in gesprek met Variety.

De interviewer wees McCarthy erop dat het niet makkelijk is om dialogen uit te voeren die door Amy Sherman-Palladino, de bedenkster van de serie, zijn geschreven. "Het is een goede training, kan ik je vertellen!" reageerde McCarthy. "Maar voor mij was dat normaal, omdat het mijn eerste show was. Dus ik had zoiets van: 'Oh, onze scripts tellen 93 pagina's, en je mag er niet van afwijken, zelfs niet als je ze die ochtend pas krijgt en het een scène van tien pagina's in één take is.'"

De serie liep van 2000 tot 2007 en volgde de band tussen Lorelai (gespeeld door Lauren Graham) en haar dochter Rory (Alex Bledel). De originele reeks telde 153 afleveringen en in 2016 kwam de cast weer samen voor een vierdelige special, waarin ook McCarthy kort verscheen.

Het verbaast McCarthy dat zoveel jongeren de serie nog steeds kijken "en het feit dat ze het steeds opnieuw bekijken. Ik denk dan: 'Echt?'" Ze bekent dat haar eigen kinderen van 16 en 19 jaar oud de serie nog nooit gezien hebben, maar dat ze er door anderen nog vaak op aangesproken wordt. "Ik ben altijd weer verbaasd over alle Gilmore-opmerkingen als ik ergens ben. Dan denk ik: 'Ik heb sindsdien ook ander werk gedaan!' Maar het is wel fijn."