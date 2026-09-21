Infantino wil met alle bonden praten over hervormingen FIFA

ZÜRICH (ANP/RTR/AFP) - FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil overleggen met de overkoepelende confederaties en nationale bonden over hervormingen van de mondiale voetbalbond. Dit heeft hij maandag voorgesteld in een brief aan de 211 aangesloten bonden. De persbureaus Reuters en AFP maken melding van die brief.

Infantino stelt in de brief ook voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de mondiale voetbalbond belangrijke beslissingen neemt. Hij erkent dat de aanpak van zijn inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen "tot bezorgdheid hebben geleid."

De plannen van Infantino om commerciële rechten te verkopen aan particuliere investeerders leidden tot wereldwijde kritiek. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse Concacaf hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd.

De KNVB, die ook van Infantino af wil, stelde eerder voor een internationale voetbaltop in Amsterdam te houden om over de hervormingen van de FIFA te praten.