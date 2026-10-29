Melodie RTL Boulevard beste tv-tune uit Nederlandse geschiedenis

De herkenningsmelodie van RTL Boulevard is uitgeroepen tot de beste tv-tune uit 75 jaar Nederlandse televisiegeschiedenis. Componist Stephen Emmer werd in het programma met de prijs verrast door mediaspecialist Victor Vlam.

De TV Tunes Top 75 is samengesteld door mediaspecialist Victor Vlam, Spreekbuis-uitgever Richard Otto en audioproducent en jinglespecialist Hans Everling. "De samenstellers hebben niet alleen gekeken naar de muzikale kwaliteit, maar ook naar herkenbaarheid, originaliteit, de aansluiting bij het programma en de blijvende betekenis van de tune voor het Nederlandse televisiepubliek", staat in een verklaring. De tune van de dramaserie De Fabriek, gecomponeerd door Ruud Bos, staat op de tweede plaats. De muziek van De Wereld Draait Door van Martijn Schimmer completeert de top drie.

"De tune van RTL Boulevard is een treffend voorbeeld van de kracht van herkenbare televisiemuziek. Sinds de start van het programma in 2001 is dezelfde muzikale basis behouden", aldus Richard Otto. De tune is gemaakt door Stephen Emmer, die met tien noteringen in de Top 75 staat. Ook Hans van Eijck is goed voor tien noteringen. Martijn Schimmer volgt met zeven vermeldingen, Ruud Bos staat vijf keer in de lijst en Tonny Eyk vier keer.