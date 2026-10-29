Nellie Benner derde dj in Glazen Huis tijdens 3FM Serious Request

Nellie Benner neemt als derde dj plaats in het Glazen Huis van 3FM Serious Request, werd donderdagavond bekendgemaakt. Eerder op de dag werd alleen nog aangekondigd dat Barend van Deelen en Wijnand Speelman dit jaar het Glazen Huis in Arnhem in zouden gaan.

De radiozender hintte er al op dat er net als in voorgaande jaren een derde dj bij zou komen. "Nu is de vraag... wie is nummer drie?", schreef NPO 3FM bij een video op Instagram.

Voor Benner betekent het haar debuut in het Glazen Huis. "Ik vind het echt waanzinnig", reageert de radiomaker, die samen met Van Deelen al het programma Barend & Benner verzorgt. "Als dj werkte ik mee op en rond het plein, waar ik zo de saamhorigheid en liefde van heel Nederland heb gevoeld. Natuurlijk leefde ik ook mee met mijn maten in het Glazen Huis en nu ga ik er zelf in!"

De actieweek vindt zoals elk jaar plaats in de week voor kerst. Dit jaar wordt tijdens 3FM Serious Request actie gevoerd voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Traditiegetrouw eten de dj's in het Glazen Huis niet tijdens Serious Request en moeten zij hun telefoon inleveren.