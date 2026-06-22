Merel Westrik presenteert nieuw seizoen Project Rembrandt

Merel Westrik wordt de nieuwe presentator van Project Rembrandt. Dat heeft de NTR maandag bekendgemaakt. Het programma keert in het voorjaar van 2027 terug voor het vijfde seizoen.

Westrik volgt Annechien Steenhuizen op, die wegens privéomstandigheden voorlopig is gestopt met haar werkzaamheden.

Voor het nieuwe seizoen zijn twaalf schildertalenten geselecteerd uit meer dan duizend aanmeldingen. Zij gaan onder begeleiding van coaches Jaap Godrie en Iris Frederix de strijd aan om de titel beste kunstschilder van Nederland.

De jubileumreeks speelt zich af in Italië, waar de kandidaten opdrachten krijgen die zijn geïnspireerd op grote meesters als Rembrandt, Gerard van Honthorst en Michelangelo. Hun werk wordt beoordeeld door een jury bestaande uit kunstenaar Raquel van Haver, Teylers Museum-directeur Marc de Beyer en wisselende gastexperts.

De winnaar krijgt de mogelijkheid een meesterwerk te exposeren in het Teylers Museum in Haarlem.