Radio 10 gaat in gesprek met Gordon over ochtendshow

Radio 10 gaat met Gordon in gesprek over het vervolg van de mede door hem gepresenteerde ochtendshow op de zender. Dat laat een woordvoerder van de zender desgevraagd weten aan het ANP. Gordon gaf vrijdag in een interview op Radio Veronica aan dat het ritme hem opbreekt en dat hij niet weet of hij wel met de show door wil gaan.

"We hebben dit inderdaad ook gehoord en gaan hierover met hem in gesprek", aldus de woordvoerder van Radio 10, dat onder Talpa Network valt. De woordvoerder heeft op dit moment geen aanvullende informatie.

"Ik moet je eerlijk zeggen: die ochtendshow breekt me echt wel op", zei Gordon vrijdag in de middagshow van Wouter van der Goes en Frank van 't Hof. Gordon maakt het programma sinds september vorig jaar samen met Froukje de Both.