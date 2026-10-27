Merlijn Kamerling en Stan Molemaker ambassadeurs van Movember

Merlijn Kamerling en Stan Molemaker zijn hoofdambassadeurs van Movember. Zij laten in de maand november een snor staan om aandacht te vragen voor bewustzijn rondom mannengezondheid. Volgens de organisatie achter Movember kampte 1 op de 3 mannen afgelopen jaar met angst en depressie. Ook is suïcide nog altijd doodsoorzaak nummer één onder mannen tussen de 30 en 35 jaar en krijgt ongeveer 13 procent van de mannen prostaatkanker.

De zoon van overleden acteur Antonie Kamerling schrijft dat hij het zelf moeilijk vond om zijn gevoelens "onder ogen te zien". "Door het verlies van mijn vader heb ik van dichtbij ervaren wat de gevolgen kunnen zijn van het opkroppen van emoties. Toch merkte ik dat ik zelf hetzelfde deed. Pas toen ik mijn gedachten en gevoelens begon op te schrijven, leerde ik mezelf beter begrijpen en vond ik meer rust." Volgens Kamerling hebben we "een omgeving nodig waarin mannen zich veilig voelen om zichzelf te zijn en waarin naar elkaar omkijken vanzelfsprekend is."

Ook model en influencer Molemaker kreeg te maken met mentale problemen. Hij werd op zijn 18e aangerand door een goede vriend. "Door mijn persoonlijke ervaringen met mentale gezondheid en trauma's open te delen, wil ik laten zien dat praten over gevoelens niet alleen normaal is, maar ook kracht vergt."