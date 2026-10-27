Ring voor beste speler en grootste talent in KNVB-beker

ZEIST (ANP) - De beste speler en het grootste talent van het bekertoernooi krijgen vanaf dit seizoen de KNVB Beker Ring. De onderscheiding wordt in het mannen- en in het vrouwentoernooi uitgereikt, meldt voetbalbond KNVB. Een panel van voetbalexperts selecteert de vier winnaars.

"De Eurojackpot KNVB-beker draait bij uitstek om spelers die op beslissende momenten boven zichzelf uitstijgen", zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. "Eén actie kan het verschil betekenen tussen uitschakeling en een plek in de volgende ronde. Met de Ring lichten we individuele prestaties in het bekertoernooi uit. Het is een mooie aanvulling op de prijzen die we al kennen."

De KNVB introduceerde afgelopen seizoen een prijs voor de beste amateurploeg in het bekertoernooi: de blauwe dennenappel. De bokaal voor de winnaar lijkt net als die van de toernooiwinnaar op een dennenappel, maar heeft een blauwe in plaats van een zilveren kleur.