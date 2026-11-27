Metallica-bassist Robert Trujillo verwacht dat de metalband zich snel over een nieuw album zal buigen. In het radioprogramma Wired van KNAC-FM vertelde Trujillo dat hij en gitarist Kirk Hammett voortdurend samen spelen en ideeën uitwisselen.

"We spelen zelfs in de auto op weg naar een optreden, als dat meer dan een half uur rijden is. En ik heb James ook met wat ideeën horen komen", zei hij over James Hetfield, gitarist en zanger van Metallica. "Op een gegeven moment komen we allemaal bij elkaar, richten we ons daarop en gaan we aan de slag met nieuw materiaal."

Trujillo benadrukte dat het momentum al nadert. "Ik denk dat we er snel mee aan de slag moeten gaan. Het voelt goed. Het probleem is alleen dat er steeds optredens aan ons jaar worden toegevoegd, en dan wordt het een kwestie van tijd en focus." De band heeft begin 2027 een concertreeks gepland staan van twaalf optredens in de Sphere in Las Vegas. Daarna touren ze tot de zomer verder door Noord-Amerika.

Het recentste studioalbum van Metallica, 72 Seasons, stond na de release in 2023 wereldwijd bovenaan de hitlijsten. In Nederland hield het album het vier weken vol in de top 10 van de Album Top 100.