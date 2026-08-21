Metershoog Mueck-beeld opgebouwd voor 10 jaar Voorlinden

Het metershoge beeld Boy van de Australische kunstenaar Ron Mueck, bekend van zijn levensechte en uitvergrote mensbeelden, komt naar museum Voorlinden. De komst hangt samen met het tienjarig bestaan van het museum in Wassenaar. Ook komen er andere topstukken uit andere musea, zoals van de impressionist Claude Monet en werk van popart-kunstenaar Roy Lichtenstein.

Boy is een 4,5 meter hoog hurkend jongetje en wordt in delen overgebracht uit het Deense museum ARoS in Aarhus. Mueck voltooide het in 1999. Het is het absolute topwerk van ARoS, zegt een woordvoerster van Voorlinden. "Het komt per vrachtwagen en in twee delen. Het moet met hoogwerkers in elkaar gezet worden. Het weegt 500 kilo. De toupet, die als laatste wordt geplaatst, is ter grootte van een groot kleed."

Volgens Voorlinden past Boy net onder het dak. "Het is nog de vraag of we een muurtje moeten slopen, want we moeten een bocht maken. Het wordt echt een megaoperatie", aldus de woordvoerster. Het Mueck-werk uit Voorlinden, een ouder echtpaar onder een parasol, gaat tijdelijk naar ARoS. Mueck had twee jaar geleden zijn eerste solotentoonstelling in Voorlinden.

Jubileumtentoonstelling

"Er kan niks meer bij in Voorlinden tot we Boy geïnstalleerd hebben", zegt de woordvoerster. Pas daarna kan de rest van de jubileumtentoonstelling Celebrating the Icons of Art komen. Dat zijn onder meer werken uit de Voorlindencollectie, zoals de confettikubussen van Lara Favaretto en de ballonnenkamer van Martin Creed, geplaatst naast bruiklenen van bevriende instellingen.

"Je ziet werken die je normaal gesproken niet in Voorlinden ziet. Zij delen hun 20e-eeuwse iconen met ons, zoals werk van Joan Miró uit Centre Pompidou en Bart van der Leck uit Kröller-Müller", zegt de woordvoerster. "Allemaal werken die ons visuele geheugen hebben gevormd en kunstenaars blijven inspireren. Wij plaatsen ze tegenover hedendaagse iconen uit onze museumcollectie. De tentoonstelling laat zo zien hoe werk uit onze collectie diezelfde iconische status heeft verworven."

Andere kunstenaars

De tentoonstelling bevat verder werk van kunstenaars als Louise Bourgeois, David Hockney, Bridget Riley, Fernand Léger, Gerhard Richter en Mike Kelley.

De jubileumtentoonstelling opent op 12 september. Voorlinden werd geopend op 11 september 2016.