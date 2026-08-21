Veiling race-items brengt 3 ton op voor stichting Bernhard

Een speciale avond op de startgrid van Circuit Zandvoort met bijbehorende veiling van race-items heeft 292.000 euro opgeleverd voor Lymph&Co, de stichting van prins Bernhard die geld ophaalt voor onderzoek naar kanker.

Vijftig gasten woonden donderdag de avond bij. Het ging om genodigden uit bedrijfsleven, sport, cultuur en filantropie. Tot de geveilde items behoorden onder meer een door Lando Norris gesigneerde pet en backstagetickets voor Afrojack.

De presentatie was in handen van Humberto Tan.