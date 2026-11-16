Het Metropole Orkest is vereerd met de drie Grammy-nominaties die het maandag ontving. Dat laat Andreas Fleischmann, directeur van het Metropole Orkest, weten in een verklaring aan het ANP.

Het Nederlandse orkest is genomineerd in de categorie Best Jazz Performance voor Sophisticated Lady, samen met Cécile McLorin Salvant en chef-dirigent Jules Buckley. Fleischmann noemt de samenwerking met Salvant, die hij omschrijft als "de belangrijkste jazz-zangeres van dit moment", een enorme eer.

Het orkest maakt ook kans op een prijs in de categorie Best Jazz Vocal Album voor With Every Breath I Take, eveneens met McLorin Salvant en Buckley. De derde nominatie sleept het orkest in de wacht in de categorie Best Contemporary Instrumental Album voor Somni, een samenwerking met Snarky Puppy en Buckley. "We begrijpen elkaar muzikaal heel goed", benadrukt Fleischmann. "Daarnaast is Snarky Puppy een muzikale vernieuwer, en dat past ook heel goed bij de opdracht die wij onszelf stellen."

Kroon op ons werk

Eerder liet Fleischmann in een verklaring op de website weten trots te zijn op het team en de creatieve partners, "die telkens het uiterste geven in dienst van de muziek". De nominaties noemt hij "de ultieme kroon op ons werk."

Het Metropole Orkest werd in het verleden vaker genomineerd voor de Amerikaanse muziekprijzen. Het orkest kreeg eerder 24 nominaties en werkte mee aan vier Grammy-winnende producties.