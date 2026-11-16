Koning Willem-Alexander heeft maandag tijdens een bezoek aan een verzorgingshuis op Sint Eustatius met ouderen gesproken over het leven op het eiland. Toen een bewoner hem verwelkomde met de woorden "Welkom thuis", grapte de koning: "Nog niet, hoop ik. Misschien in de toekomst."

Willem-Alexander schoof aan bij verschillende tafels met bewoners. Aan een van de tafels werd de ouderen gevraagd wat zij de jongere generatie willen meegeven. "Niets komt vanzelf. Je moet werken voor wat je wilt en dat op een eerlijke manier doen", zei een vrouw. "Mooi gezegd", reageerde de koning.

Ook sprak Willem-Alexander met een meisje dat helpt met tuinieren bij het verzorgingshuis. Daarna kreeg hij twee tekeningen aangeboden, waarvan een bestemd was voor premier Rob Jetten, die aanvankelijk ook naar het eiland zou komen, maar moest afzeggen. De koning wilde weten waar hij precies naar keek zodat hij dat door kan geven aan de premier. "Fred Flintstone", luidde het antwoord.

De koning kreeg ook uitleg over plannen om de ouderenzorg op het eiland te verbeteren. De zorg is nu nog versnipperd en het doel is om zorgvoorzieningen, zoals een apotheek, ziekenhuis en verpleeghuis op een plek samen te brengen. "We willen dat mensen op Statia op een waardige manier oud kunnen worden en hun kwaliteit van leven verbeteren", aldus een betrokkene bij het verzorgingshuis.