Felix Meurders noemt het "verheugend nieuws" dat het programma Kassa online blijft bestaan. Dat zegt de BNNVARA-coryfee en bedenker van het programma donderdag in een reactie aan het ANP. "Het is goed dat er bij de NPO en BNNVARA eindelijk een lichtje is gaan branden. Zeker voor de huidige medewerkers is dat goed nieuws."

Meurders bedacht het format en presenteerde het programma tussen 1988 en 2011. Hij hoopt wel dat "de essentie van het programma behouden blijft. De essentiële vragen blijven: krijgt de consument waar voor zijn geld, en wordt hem recht gedaan?" Het boegbeeld van het programma voelt echter geen behoefte om mee te denken over de nieuwe vorm die Kassa online gaat krijgen: "Ik wil mijn opvolgers vooral niet voor de voeten lopen."

De oud-presentator hoopt dat de makers en BNNVARA vooral in kansen denken. "Online kan je meer jongeren bereiken dan via lineaire televisie", zegt hij. "Ik denk dat dit ook kansen biedt om het programma de nieuwe tijd in te leiden. Maar ik vrees dat de overgrote meerderheid van de mensen die Kassa nu de Televizier-Ring gunnen toch gewoon verlangen naar uitzendingen op televisie."