M.I.A. heeft haar collega Kid Cudi aangeklaagd. De Britse rapper werd begin mei geschrapt van de tour van Kid Cudi, waar zij het voorprogramma verzorgde. Volgens Mathangi Arulpragasam, zoals M.I.A. eigenlijk heet, heeft Kid Cudi zich daarmee schuldig gemaakt aan contractbreuk.

In de civiele zaak stelt M.I.A. dat Kid Cudi op de hoogte was van haar politieke opvattingen en reputatie toen hij haar vroeg het voorprogramma voor de Rebel Rangers-tour te verzorgen. "M.I.A. werd ontslagen om publiciteit te genereren voor de tour, die worstelde met de ticketverkoop", valt te lezen in de klacht, waaruit verschillende media citeren. De Britse rapper klaagt Kid Cudi aan voor een bedrag van 2,8 miljoen dollar (2,4 miljoen euro). Volgens advocaten van M.I.A. stemde promotor Live Nation ermee in haar dat bedrag te betalen, "ongeacht wat ze op het podium zei".

Kid Cudi, echte naam Scott Mescudi, haalde M.I.A. van zijn tournee nadat zij tijdens een optreden ontstak in een tirade. "Na de laatste paar shows ben ik overspoeld met berichten van fans die van streek waren door haar tirades over onder meer immigranten. Dit is voor mij erg teleurstellend. Ik wil niemand op mijn tour hebben die kwetsende opmerkingen maakt waardoor mijn fans van streek raken", schreef Kid Cudi destijds op Instagram.