LIVERPOOL (ANP) - Arne Slot heeft in een open brief afscheid genomen van Liverpool. De Nederlandse trainer, die zaterdag na twee jaar werd ontslagen, keek terug op zijn periode bij de Engelse club en bedankte de supporters, spelers, staf, clublegendes en clubleiding.

Slot behaalde in zijn eerste seizoen meteen de landstitel. "Het was niet alleen een trofee, maar ook een beloning voor het harde werk, de opofferingen en de toewijding van zoveel mensen binnen de club", schreef hij in zijn brief in de regionale krant Liverpool Echo. Hij realiseerde zich dat het titelfeest extra speciaal was voor de fans, nadat de festiviteiten bij het laatste kampioenschap in 2020 vanwege covid ontbraken.

Slot ging ook in op de tragische dood van spits Diogo Jota, die vorige zomer overleed bij een ongeluk. "In een van de moeilijkste momenten die deze club heeft meegemaakt, waren de liefde, het medeleven en de steun van de Liverpool-familie buitengewoon", aldus de coach.