Michael Bublé eert overleden Dolly Parton met oude brief

Michael Bublé heeft een brief gedeeld die Dolly Parton ooit aan hem schreef. "Het was zo lief, charmant en ongelooflijk bescheiden", deelt de zanger samen met de brief zelf op Instagram. De Amerikaanse zangeres overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

In de brief vraagt Parton of Bublé naar een nummer wil luisteren en of hij dit misschien met haar wil zingen. "De waarheid is dat ik niet eens naar het liedje heb geluisterd voordat ik ja zei. Als Dolly Parton het vraagt, zeg je ja", deelt de zanger. "Als er één iemand in dit vak is op wie ik zou willen lijken, is zij het wel. Bescheiden, vrijgevig, slim, aardig en waanzinnig grappig", gaat hij verder. Het nummer dat de twee in 2020 samen uitbrachten was Cuddle Up, Cozy Down Christmas.

"Laat ik beginnen te zeggen dat ik vind dat je een ontzettend getalenteerde man bent en ook een erg leuke vent lijkt", staat in de brief van Parton. Ze stelt de zanger voor om mee te zingen op haar nieuwe kerstalbum. "Ik weet niet of je contractuele verplichtingen hebt waardoor dit lastig wordt, of dat je er überhaupt wel voor voelt, maar ik moest het proberen", vervolgt ze. "Ik zou graag onze track gebruiken en mijn zangpartij blijft in principe hetzelfde, tenzij je het een en ander wilt aanpassen of wat solo's wilt pakken, dan pas ik me wel aan jou aan... net wat jij prettig vindt." Parton sluit de brief af met een muzikale groet en haar handtekening.