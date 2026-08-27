Stedelijk Museum: expositie Yayoi Kusama 'postuum eerbetoon'

Directeur Rein Wolfs van het Stedelijk Museum in Amsterdam noemt het overlijden van Yayoi Kusama "buitengewoon treurig nieuws". De Japanse avant-gardekunstenares overleed al op 14 augustus in Tokio, maar het is pas deze donderdag bekendgemaakt. In het museum is vanaf 11 september een overzichtstentoonstelling van haar werk te zien.

Kusama was 97 jaar. Ze werd vooral bekend om haar gestippelde kunstwerken, pompoenen en spiegelruimtes. "Haar kunst spreekt mensen over de hele wereld aan en overstijgt generaties, culturen en landsgrenzen", aldus Wolfs. Over haar voorliefde voor de stippelvorm zei Kusama zelf: "Polkadots zijn een weg naar oneindigheid".

"Met veel respect is haar aankomende overzichtstentoonstelling een postuum eerbetoon geworden, waarin we het leven en werk van Kusama vieren. De tentoonstelling biedt daarmee niet alleen een terugblik op haar uitzonderlijke kunstenaarschap, maar ook ruimte om stil te staan bij haar blijvende invloed en betekenis", zegt het Stedelijk Museum.

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Voor de komende expositie werkte het museum intensief met Kusama samen. "Het is een grote eer geweest om deze tentoonstelling in nauwe samenwerking met de kunstenaar en haar studio te mogen maken. Dat zij tot op hoge leeftijd onvermoeibaar nieuw werk bleef maken, onderstreept haar uitzonderlijke artistieke kracht. Kusama wist haar persoonlijke ervaringen om te zetten in een volstrekt eigen beeldtaal, die zij haar leven lang bleef ontwikkelen zonder aan scherpte of overtuigingskracht te verliezen", zegt de conservator van de expositie, Leontine Coelewij.

Yayoi Kusama werd in 1929 geboren in de Japanse stad Matsumoto. Ze begon haar carrière in eigen land, maar emigreerde in 1956 naar de Verenigde Staten, waar ze experimenteerde met schilderkunst, sculpturen, film en mode. In de jaren zestig verbleef ze ook geregeld in Nederland. In 1973 keerde ze terug naar Japan.