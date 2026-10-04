Michael Bublé heeft acteur Michael J. Fox in een Instagram-post geroemd om zijn persoonlijkheid. "In een wereld waarin het steeds zeldzamer lijkt te worden om iemand te vinden die zo geliefd is, is er Michael J. Fox", schreef de 50-jarige zanger. "Het is geen nostalgie. Het is niet zijn beroemdheid. Het is hemzelf. Zijn kracht, zijn humor, zijn elegantie, zijn fatsoen, de manier waarop hij met mensen omgaat."

Volgens Bublé is Fox "een van de architecten van zijn leven". Zowel Bublé als Fox groeide op in Canada. "Hij liet me geloven dat een jongen uit Burnaby, Canada misschien wel zo groot mocht dromen als hij maar wilde." Bublé zegt "al die jaren later" nog meer bewondering voor Fox te hebben. "Overal waar hij komt, wordt hij overspoeld door een ongelofelijke stroom van liefde."

Fox, als acteur onder meer bekend van Back to the Future, richtte in 2000 een stichting op om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Inmiddels is er al meer dan 3 miljard dollar aan onderzoek gefinancierd door de stichting. Fox kreeg vrijdag daarvoor de hoogste civiele onderscheiding in Canada, hij werd benoemd tot Companion.

"Hij geeft me een goed gevoel over wat het betekent om een mens te zijn", sluit Bublé zijn Instagram-bericht af. "En is dat uiteindelijk niet waar het allemaal om draait?"