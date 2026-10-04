Prinses Charlène van Monaco heeft zaterdagavond met een druk op een knop het Casinoplein in Monte Carlo symbolisch roze verlicht. De prinses deed dat samen met haar broer Gareth Wittstock ter gelegenheid van de start van "Rose Oktober", schrijft het Monegaskische hof op Instagram.

De actie werd voor de zestiende keer georganiseerd door Pink Ribbon Monaco, waarvan Charlène erevoorzitter is. De organisatie vraagt in oktober aandacht voor de preventie, opsporing en behandeling van borstkanker en gynaecologische kanker.

Gedurende de maand worden 24 gebouwen in Monaco roze verlicht. Ook het prinselijk paleis doet mee aan de actie.