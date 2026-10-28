Michael Douglas hoopt op politiek 'bloedbad' na midterms in VS

Michael Douglas hoopt dat de midterms in de Verenigde Staten voor een politiek "bloedbad" zullen zorgen. Dat zei de Amerikaanse acteur woensdag in het BBC-programma Today.

"Ik hoop op een bloedbad en dat we een overweldigend aantal stemmen voor de Democraten zullen zien", zei de uitgesproken democraat. "De president heeft al zijn beloftes en herhalingen al opgebruikt, en we zien regio's, met name in het midwesten, die al jaren niet meer op de Democraten hebben gestemd. Natuurlijk zal het Congres veranderen en ik denk, en dat was tot recent onmogelijk, dat de Senaat ook zal veranderen."

De 82-jarige Douglas is al jaren een (financiële) supporter van de Democratische Partij, maar denkt niet dat zijn status als Hollywoodster en zijn steun en die van collega's ervoor zorgen dat de partij buiten bereik van het gewone volk komt. "Dat denk ik niet, want de reden van zijn succes is dat hij een grote tv-ster was in The Apprentice", zegt Douglas over president Donald Trump. "Hij was twaalf jaar lang de ster van het programma. Iedereen kende hem, en dat kwam precies tot uiting in zijn imago als president."