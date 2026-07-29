Michael J. Fox krijgt Bob Hope Humanitarian Award tijdens Emmy's

De Canadese acteur Michael J. Fox krijgt in september de Bob Hope Humanitarian Award. De 65-jarige acteur krijgt de onderscheiding voor zijn inzet tegen de ziekte van Parkinson, meldt The Hollywood Reporter. De prijs wordt overhandigd tijdens de Primetime Emmy Awards.

Fox werd in 1991 gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson. Later richtte hij The Michael J. Fox Foundation op om geld in te zamelen voor de verbetering van onderzoek en behandelingen.

Daarnaast is Fox genomineerd voor een Emmy voor zijn rol in de dramatische komedie Shrinking. Eerder won hij al vijf Emmy's.

De Bob Hope Humanitarian Award is vernoemd naar de in 2003 overleden cabaretier Bob Hope. Hij zette zich in voor mensen met een visuele beperking. Eerder wonnen onder anderen Oprah Winfrey, George Clooney en Sean Penn de prijs.